Montesilvano si candida a ospitare il museo dell'Abruzzo in miniatura

Quando l'arte si unisce alla passione e all'amore per la propria terra d'origine, nascono opere che assumono un particolare significato emotivo e identitario. Quelle realizzate da Livio Bucci e dai suoi collaboratori Fernando Di Carlo, Massimo Baldassarre e Alessio Bucci sono destinate a fare storia e ad arricchire il patrimonio artistico e culturale abruzzese.

Nessuno dei quattro è pittore o scultore. Sono tutti dei semplici maestri artigiani, abili nel riprodurre in scala ridotta i simboli architettonici più caratteristici della nostra regione. Definirli veri e propri artisti non è poi così azzardato. Con l'utilizzo di materiali sapientemente lavorati e assemblati a mano, sono riusciti negli anni a modellare vetro, plastica, ferro e pietra e a ricostruire autentici capolavori.

Tutto nasce dall'esperienza di Livio nel campo orafo. La sua capacità nell'incastonare pietre preziose e nel disegnare monili di valore viene messa in campo per creare una collezione rappresentativa dell'Abruzzo, con i suoi castelli, monumenti, siti archeologici, fontane, ponti e paesaggi unici.

Dopo aver fedelmente realizzato una copia in miniatura della rocca di Calascio e una riproduzione a grandezza naturale del "Guerriero di Capestrano", entrambi presentati all'Expo di Milano e in altre rassegne fieristiche internazionali, si è passati a rappresentare altri emblemi significativi e caratteristici del territorio. Ad oggi sono 62 le opere già terminate e a breve verrà completato un plastico raffigurante il Ponte del Mare di Pescara.

Proprio il capoluogo adriatico è spesso fonte d'ispirazione, dal momento che fanno parte della raccolta anche la Nave di Cascella, il "Giardino Incantato" di Summa e il ponte dedicato a Flaiano. Tra i "gioielli" di Livio Bucci c'è anche l'ex colonia "Stella Maris" di Montesilvano, che è molto piaciuta al sindaco Francesco Maragno, intenzionato a offrire uno spazio espositivo permanente all'interno del Pala Dean Martin per creare il museo "Abruzzo in miniatura", sulla falsa riga di quello nazionale che si trova a Rimini.

Questa candidatura, però, si scontra con quelle già ricevute da L'Aquila, Pescara, Teramo e Colonnella, anche se Montesilvano sembra al momento prevalere sulle altre per l'idea progettuale condivisa con l'autore.

"Non ne faccio una questione di lucro - confessa Livio Bucci, ideatore e presidente dell'associazione "Buxus - Museo d'Arte" - altrimenti avrei già venduto tutto al miliardario canadese che recentemente mi ha offerto una cifra stratosferica. Io e i miei colleghi vogliamo che questa nostra idea, nata a Bussi sul Tirino, diventi un polo di attrazione dove svolgere eventi di natura enogastronomica e di promozione turistica. A Montesilvano ho già esposto alcune mie riproduzioni, in occasione di un convegno medico e durante la cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi. L'intenzione comune è sviluppare questo progetto, nato dalla felice intuizione di mio suocero Fernando, con l'unico scopo di far conoscere le bellezze d'Abruzzo".