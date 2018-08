Montesilvano, multe ai semafori: se la targa non è ben visibile sono nulle

Niente multe con il Photored ai semafori se la targa non è ben visibile nella foto e soprattutto se mancano i filmati dell'infrazione. E' quanto stabilito dal Giudice di Pace di Pescara che ha dato ragione ad un'automobilista che aveva fatto ricorso contro la sanzione ricevuta per essere passato con il rosso secondo il dispositivo fotografico presente al semaforo di Santa Filomena, lungo Corso Umberto a Montesilvano.

La Polizia Municipale infatti non disponeva più dei filmati e nella foto la targa del veicolo non era perfettamente leggibile. Da qui la decisione di annullare la multa e restituire i punti sulla patente all'automobilista seguito dall'avvocato Carla Tiboni che ha inoltrato il ricorso. I dispositivi Photored da tempo sono al centro di polemiche per le centinaia di multe mensili inviate agli automobilisti che si fermano ai semafori di Montesilvano.