Montesilvano, la gestione dei migranti diventa un modello per France Press

La notizia del giorno che ha scatenato tutti i media europei è l'arresto del primo cittadino di Riace, Domenico Luciano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Da qui lo spunto preso da France Press per indicare l'esempio di Montesilvano come modello da seguire per risolvere il problema dei rifugiati e richiedenti asilo e risolvere la piaga dei clandestini. Al centro della nota di stampa, la soluzione degli Sprar, adottata dal sindaco Francesco Maragno.

Le piccole strutture di accoglienza dislocate e gestite direttamente dal Comune hanno consentito un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e consentito ad alcuni migranti di integrarsi attivamente con lavori di pubblica utilità.

Un articolo dettagliato è apparso anche sulle pagine di Fanny Carrier. Questi i link degli articoli in lingua inglese e francese:

https://au.news.yahoo.com/migrant-supporting-mayor-arrested-italy-183259070--spt.html

https://fr.news.yahoo.com/italie-maire-riace-arr%C3%AAt%C3%A9-mod%C3%A8le-dint%C3%A9gration-question-163823444.html