Montesilvano, mensa nelle scuole garantita solo a chi è in regola con i pagamenti

Sarà la Cir Food ad occuparsi dei pasti per circa 1300 bambini delle scuole di Montesilvano. Il servizio ripartirà lunedì 15 ottobre ma viene garantito soltanto alle famiglie in regola con i pagamenti previsti. Chi presenta ancora delle morosità è invitato a provvedere al saldo e a comunicarlo agli uffici comunali di Pubblica Istruzione.

Sul sito Internet del Comune di Montesilvano è evidenziato un banner per accedere al portale della "Refezione Scolastica" mediante una registrazione dei dati personali.

Con questo sistema si potrà monitorare giorno per giorno lo stato dei pasti consumati e la lista movimenti delle ricariche, oltre a verificare il rispetto dell'eventuale dieta individuata. Le tariffe a carico dei genitori, per pasto, sono comprese tra 2,50 e 4,90 euro (a seconda delle 5 fasce di reddito previste), a fronte di un costo per il Comune di 6,22 euro.