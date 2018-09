Montesilvano, Maragno saluta Don Giampiero e gli dona una targa

Verrà ricordato dai fedeli per essersi speso come infaticabile missionario e aver contribuito allo sviluppo dell'attività di mensa per i meno abbienti.

Don Giampiero Pittarello è stato un punto fermo della comunità cattolica di Montesilvano per 33 anni, interessandosi dei problemi che affliggono le persone bisognose e avvicinando i giovani alla fede cristiana.

Il sindaco Maragno gli ha reso omaggio con una targa di riconoscenza di alto valore simbolico. Nella motivazione riportata in calce vi è un passaggio molto significativo: