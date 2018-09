Montesilvano, lungomare: lavori di riqualificazione al Parco Le Vele

Uno degli spazi pubblici più frequentati è oggetto in questi giorni di lavori dI ristrutturazione e restyling. Un regolamento comunale che riguarda la tutela e l'igiene del verde pone alla base dei suoi ordinamenti la cura e la periodica sistemazione degli arredi urbani. Dopo gli interventi effettuati prima della stagione estiva nei parchi Orione, della Libertà,Fonte dell'Abbazia, Cormorano e in quelli di via Costa, via Salieri, via Basilicata e via Emilia, è la volta del parco Le Vele situato sul lungomare.

Gli operai del Comune di Montesilvano stanno passando una nuova mano di vernice sulle panchine e sistemando la nave in legno, principale attrazione per i bambini. Verrà anche ripristinato l'impianto di irrigazione e riparati alcuni giochi che devono essere messi in sicurezza.