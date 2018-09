Montesilvano, impianti sportivi messi a punto| Si comincia con il campo di via Foscolo

Il campo di calcio di via Foscolo è interessato in questi giorni da lavori di riqualificazione. Nello specifico si va verso la sostituzione delle lampade di illuminazione, la sanificazione degli spogliatoi, ritinteggiatura delle pareti interne ed esterne, messa a norma dei radiatori e la sostituzione di infissi, rubinetterie, docce e piastrelle. Intanto la Lega Nazionale Dilettanti ha dato parere favorevole per quanto concerne il progetto esecutivo dell'antistadio di via Senna. Un'opera che consentirà la disputa di gare ufficiali valevoli per i campionati minori, fino alla Prima categoria.