Montesilvano, i lavori artigianali dei ragazzi disabili di "Incontro" nei migliori hotel e bar d'Italia

Una bella storia quella dei ragazzi diversamente abili dell'associazione "Laboratorio Incontro" di Montesilvano, che hanno realizzato prodotti ed accessori artigianali in legno destinati ad hotel e ristoranti d'Italia ed all'estero. Il progetto si basa sulla partnership con a storica azienda D'Alessandro Confetture di Giuliano Teatino. Oltre a spatoline in legno per spalmare le confetture ed a dispenser per confetture con mollettina in legno, i ragazzi hanno realizzato anche vassoiette e scatole per le confezioni regalo dell'azienda teatina finendo così nelle case degli italiani.

Il progetto che vede protagonisti gli utenti di Laboratorio Incontro è stato al centro di numerose fiere ed ha ottenuto importanti riconoscimenti. A gennaio scorso, ad esempio, i prodotti in questione sono stati presentati al Sigep, la più importante fiera del settore dolciario artigianale, che si è svolta a Rimini.

Nel 2015, infine, poco dopo il lancio del progetto con la struttura di Montesilvano, l'innovativo dispenser ideato dall'azienda abruzzese, la cui cassettina è realizzata dai ragazzi, ha ottenuto un premio di Confindustria nell’ambito del progetto ‘InnovAzioni’.

Il Laboratorio fu fondato nel 1994 e da allora ha sempre portato a termine progetti sociali per i diversamente abili e portatori di disagi psicosociali, con attività lavorative convenzionate con i Centri di Salute mentale della Asl come spiega il responsabile Gaetano D'Orazio: