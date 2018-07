Montesilvano, iniziati i lavori di riqualificazione in via San Francesco

A Montesilvano la centralissima via San Francesco sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire i lavori di riqualificazione programmati da tempo. Il cantiere resterà attivo per quindici giorni. Gli interventi previsti consistono nella sostituzione della pavimentazione che sarà formata da asfalto stampato.

Per tutta la durata dei lavori, i residenti potranno parcheggiare in piazza Trisi senza ricorrere al pagamento della sosta oraria. Soddisfatti gli esercenti della zona che avevano evidenziato l'usura del manto stradale causata dal passaggio continuo di furgoni e veicoli.