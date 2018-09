Montesilvano: dopo oltre 20 anni l'IIS "Alessandrini" ha una sede unica

Inaugurata questa mattina, alla presenza dei rappresentati della Provincia di Pescara, del Comune di Pescara,

dell’Ufficio Scolastico Regionale oltre a tutto il personale dell'istituto, la nuova sede unica dell'IIS "Alessandrini" di Montesilvano. Dopo oltre 20 anni, tutti e sei gli indirizzi di studio Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informatici Aziendali, Turismo, Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Grafica e Comunicazione) sono presenti in un unico plesso scolastico.

Durante l'estate è stato eseguito a tempo di record il difficile e complesso trasloco di tutte le attrezzature e del materiale dalla vecchia sede di via Verrotti, impiegando 20 ditte diverse, oltre al personale della Provincia e della scuola. Ora l'unione dei due plessi consentire anche percorsi ed attività didattiche in completa sinergia fra gli indirizzi "economico" e "tecnologico". Installata anche la nuova rete LAN di ultima generazione, con 250 punti di rete cablata, con dorsali in fibra ottica, e 35 access point WiFi per portare l'IIS "Alessandrini" verso un'eccellenza assoluta, svolgendo non solo attività didattica ma anche la funzione di polo culturale per tutto il territorio.