A Montesilvano un nuovo trattamento di disinfestazione

Il Comune di Montesilvano avvisa la cittadinanza che questa notte, martedì 28 agosto, dalle 23 alle 6 sarà effettuato un nuovo trattamento di disinfestazione. Le zone interessate saranno quella compresa tra Corso Umberto e la riviera, la zona del Centro, via Vestina, via Verrotti, Montesilvano Colle e contrade.

Si raccomanda, precauzionalmente di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; tenere gli animali domestici riparati; tenere chiuse porte e finestre; non tenere indumenti stesi; evitare di parcheggiare auto o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione. Per consultare il calendario degli interventi cliccare sul seguente link: goo.gl/VQpLmX.