Montesilvano: le discariche a cielo aperto non accennano a diminuire

Fototrappole in azione ma che non scoraggiano del tutto i trasgressori. Il malvezzo di abbandonare i rifiuti continua senza alcun rispetto per l'ambiente comune. Nel solo mese di giugno sono state sanzionate 17 persone. Un dato che è perfettamente in linea con quello del mese precedente. Multe che ammontano a quasi 5000 euro.

L'assessore all'Igiene Urbana Paolo Cilli ribadisce le azioni intraprese per evitare il diffondersi di questi comportamenti incivili: