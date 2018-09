Montesilvano, discarica abusiva in via Puccini: individuati i responsabili

Pensavano di farla franca, ma in realtà grazie alle indagini della Polizia Locale sono stati identificati ed ora oltre ad una sanzione di 300 euro dovranno anche ripulire l'area entro 7 giorni. Ancora un episodio di incivilità a Montesilvano dove il problema delle discariche abusive continua a flagellare il territorio nonostante le fototrappole e le multe salate.

In via Puccini da qualche giorno erano stati abbandonati libri di medicina, enciclopedie, materiali edili, sedie ed un apparecchio telefax. Gli agenti sono però riusciti grazie al materiale abbandonato, a risalire ad un medico professionista che in realtà è estraneo alla vicenda in quanto aveva commissionato le operazioni di smaltimento ad una ditta che invece ha pensato bene di abbandonarli sotto al ponte dell'autostrada. Entro 7 giorni dovranno rimuovere tutti i materiali, qualora non dovessero farlo, provvederà il Comune, addebitando i costi ai due responsabili.

Nella notte invece altre due disariche sono apparse in via Chieti e via Lazio dove Formula Ambiente le rimuoverà già domani. L'assessore comunale Cilli:

"I montesilvanesi hanno veramente tutti gli strumenti adatti per fare una raccolta differenziata precisa e puntuale, sfruttando per esempio l’isola Go Go stazionario, su via Aldo Moro, di fronte il centro Porto Allegro, attiva H24, oppure per disfarsi di materiali ingombranti sia a domicilio, o ancora utilizzando il nuovo centro di raccolta in via Inn e altre novità nel 2019 arriveranno con la realizzazione di un nuovo centro di raccolta e il primo centro del riuso. Non ci sono davvero più scuse, come abbiamo anche rimarcato nella campagna di comunicazione e sensibilizzazione che abbiamo promosso in collaborazione con Formula Ambiente, per non rispettare la nostra Montesilvano"

In via Inn, nel centro di raccolta,è possibile conferire i rifiuti di mattina il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle 19 (dall'1 giugno al 30 settembre) e dalle 15 alle 18 (dall'1 ottobre al 31 maggio). E' gratuito il ritiro di ingombranti a domicilio chiamando i numeri 800195315 e 085 8620460.