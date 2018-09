Montesilvano: il Comune investe sulla riqualificazione della zona dietro la stazione

Resta solo da individuare la ditta che avrà il compito di perfezionare con interventi mirati l'area stradale che converge via Spagna e corso Strasburgo. L'Amministrazione guidata dal sindaco Maragno prosegue nella sua politica di abbellimento della città, con particolare attenzione per le zone ad alta concentrazione turistica. L'importante stanziamento servirà per realizzare i marciapiedi di via Spagna, lato monte e una nuova pavimentazione. La strada sarà poi illuminata e impreziosita da verde pubblico. Per quanto riguarda corso Strasburgo è previsto un tracciato ciclopedonale con sbocco sul lungomare.