Montesilvano Colle: via libera ai lavori di valorizzazione

Per lavori di valorizzazione a Montesilvano Colle si intendono tutti quegli interventi di risistemazione dell'antico borgo, cominciando da piazza Calabresi. Nuova pavimentazione, eliminazione delle barriere architettoniche, abbattimento della fontana non più funzionante da anni e manufatti d'arredo in linea con il nuovo contesto urbano.

La Giunta Maragno intende realizzare nell'immediato una serie di percorsi pedonali e restaurare gli edifici attraverso opere solerti, capaci di generare un ambiente unico e identitario dal punto di vista artistico, storico e culturale. Saranno inoltre sistemate le vecchie botteghe artigiane e favorite le attività del settore turistico ed enogastronomico che vorranno insediarsi a Montesilvano Colle. Fiori all'occhiello del borgo sono il Palazzo Delfico e la Chiesa di San Michele Arcangelo, definiti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali "di importante interesse culturale".