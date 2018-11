Montesilvano, code e proteste per il doppio cantiere in via Vestina [ FOTO ]

Un nostro lettore, pendolare fra Montesilvano e Collecorvino ed automobilista, ci ha scritto per segnalarci la situazione critica che si vive da qualche giorno lungo via Vestina, dove a distanza di meno di un chilometro sono presenti due cantieri con senso unico alternato.

"Nelle ore di punta è davvero insostenibile, si arriva anche a cento auto in colonna nel primo tratto, per poi ritrovarsi di nuovo a distanza di poche centinaia di metri nell'incubo della fila. Ma come si può concepire un doppio cantiere in una delle strade più trafficate d'Abruzzo? Perchè a Roma io vedo i cantieri aperti di notte e nel pescarese questo è solo un miraggio?"