Montesilvano: apre il primo centro di raccolta rifiuti

Realizzato da Formula Ambiente e Sapi su un'area di 550 metri quadrati, è stato inaugurato e reso funzionale il primo centro di raccolta dei rifiuti, sorto vicino la cabina elettrica Enel AT/MT di via Inn. Il piazzale asfaltato e illuminato è dotato anche di un impianto di videosorveglianza.

L'accesso è consentito dalle 9,30 alle 12,30 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, e dalle ore 16 alle 19 nei pomeriggi di mercoledì e giovedì (15-18 nell'orario invernale). Si potranno converire soltanto alcune tipologie di rifiuti quali apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti pericolosi, ingombranti, sfalci di verde e potature, piccole quantità di inerti.

"Con l'inaugurazione del primo centro di raccolta abbiamo messo un nuovo tassello nel percorso di tutela dell'ambiente nel nostro territorio". Con questa dichiarazione, il Sindaco Maragno presenta anche la campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini. Lo slogan è "Non ci sono più scuse, perchè abbandonare i rifiuti non conviene e non va bene". Oltre al centro di raccolta e all'isola ecologica di fronte Porto Allegro, prossimamente verrà realizzato un centro del riuso.