Montesilvano, stop all'illegalità nelle case popolari: via i pregiudicati

Stop all'illegalità nelle case popolari. Il sindaco di Montesilvano Maragno, infatti, ha fatto sapere di voler rendere esecutiva la nuova normativa regionale, entrata in vigore da pochi giorni, che prevede la cancellazione dalle graduatorie degli alloggi popolari di persone pregiudicate per reati gravi con sentenza definitiva o patteggiamento, e lo sfratto degli inquilini con queste caratteristiche che attualmente occupano abusivamente o meno alloggi popolari.

Sarà precluso l'inserimento nelle graduatorie anche per coloro che hanno familiari che dovrebbero risiedere nell'alloggio condannati per reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di usura, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Sfratto infine anche per chi ospita regolarmente pregiudicati o persone colte in flagranza di reato per i delitti già citati.

Il sindaco ha aggiunto: