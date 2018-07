Montesilvano: taglio del nastro per la casa delle Associazioni

Spirito di aggregazione e di solidarietà accomunano tutte quelle realtà attive sul territorio che hanno ottenuto posto nel nuovo complesso creato dall'Amministrazione Comunale. Con la Casa delle Associazioni, il Comune di Montesilvano ha dato vita ad un luogo di scambio e di interazione che permette di sviluppare progetti a sostegno della comunità. L'edificio di due piani è stato inaugurato questa mattina dal Sindaco Maragno e dall'assessore Parlione.

La sede condivisa accoglie dodici associazioni. Nel piano superiore si divideranno le stanze, in orari a turno, l'associazione Nazionale Libera Caccia Montesilvano, Amare Montesilvano, Università Popolare della Terza Età, Associazione CIPAM, Contribuenti Montesilvano, Partipari Onlus, Protezione Consumatori, Avis, Confraternita Misericordia Montesilvano, Progetto Incontro, Movimento per la Vita Montesilvano e Amici Bocca del Serchio. Al piano terra ha sede ormai da qualche mese la mensa per i poveri e l'emporio solidale, mentre al primo piano sono accolti alcuni migranti del progetto SPRAR, in attesa di ospitare i senzatetto e le persone con disagio abitativo. Al battesimo della struttura ha preso parte anche il parroco della Chiesa di Sant'Antonio, don Nazzareno Romano e il coro folkloristico Città di Montesilvano.