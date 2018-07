Montesilvano: i cani "bagnini" arrivano sulle spiagge

Il litorale di Montesilvano sarà pattugliato dai cosiddetti cani di salvataggio, in grado di intervenire in mare e soccorrere bagnanti in difficoltà. L'accordo tra il Comune e la Scuola Italiana Cani di Salvataggio prevede anche un'apertura alla cittadinanza con l'istituzione di appositi corsi riservati a specifiche razze canine. Grazie alla convenzione con la Compagnia del Mare, sarà possibile addestrare il proprio cane e ottenere il brevetto e l'abilitazione.

Sono ammessi al corso indetto dalla SICS labrador, golden retriver e terranova. I proprietari di questi esemplari devono rientrare in una fascia di età che va dai 18 ai 55 anni. Le lezioni inizieranno il 9 settembre, a cadenza settimanale ogni domenica, presso il Parco della Libertà. Dopo questa prima fase di addestramento, che terminerà a marzo dell'anno prossimo, inizierà la pratica in mare. Cane e conduttore, in perfetta simbiosi, potranno così ottenere il riconoscimento dal Comando Generale della Capitaneria di Porto che permette di svolgere l'attività di soccorso su tutte le spiagge italiane, con la qualifica di operatori della Protezione Civile. In questa attività trentennale, le unità cinofile della SICS hanno salvato la vita a centinaia di persone. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale con una squadra operativa composta da 300 unità.