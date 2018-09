Montesilvano, asilo nido in funzione dopo i lavori di adeguamento sismico

L’asilo nido “Lo Scoiattolo” di Montesilvano, che si trova in via Chiarini, è stato aperto stamane dopo i lavori di rinforzo strutturale per l'adeguamento sismico. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Maragno:

«Con questo radicale intervento, andiamo avanti nel progetto di riammodernamento del patrimonio scolastico che stiamo conducendo».

I lavori sono stati possibili grazie a un fondo di 250.000 euro concesso dalla Regione Abruzzo. Effettuati anche interventi di sistemazione nell’area esterna, per un importo di 40.000 euro stanziati dal Comune.

I lavori all'asilo nido “Lo Scoiattolo” di Montesilvano

Le opere hanno riguardato un intervento di rinforzo strutturale, mediante il consolidamento di travi e pilastri con rete in fibra di carbonio, la realizzazione di intonaco deumidificante, la demolizione e il rifacimento della pavimentazione, la tinteggiatura interna ed esterna, l’impermeabilizzazione e la coibentazione, il rifacimento della copertura, gli impianti elettrico e meccanico, la riorganizzazione degli spazi, in linea con le prescrizioni della Asl e dei Vigili del Fuoco e la realizzazione di servizi igienici accessibili.

Per il futuro è previsto un progetto di miglioramento sismico della scuola Fonte d’Olmo dell’Istituto Comprensivo Rodari, ma si interverrà a breve anche sulla sede centrale della Troiano Delfico, la succursale della Troiano Delfico e la scuola secondaria di primo grado I. Silone.