Montesilvano: 300 mila euro per sostenere le famiglie con disabili

Un sostengo a 360 gradi per i "caregiver" e per le famiglie di persone con disabilità a Montesilvano. Parte il progetto dell'amministrazione comunale assieme a Montagna Pescarese e Vestina con lo stanziamento di circa 318 mila euro a seguito del bando al quale il Comune ha partecipato.

Si tratta di un percorso di assistenza che si svilupperà con tre linee di intervento ed altrettanti bandi, per fornire un supporto ed un riconoscimento economico e sociale ai cosiddetti "caregiver" ovvero quelle persone che fano parte di un nucleo familiare o che sono comunque vicine ad una famiglia con una persona disabile, e che si mettono a disposizione per gli spostamenti e per tutte le necessità.

L'assessore De Martinis ha spiegato:

"L’assistente familiare, che nella maggior parte dei casi, sono madri che assistono figli con disabilità, o mogli, o ancora figlie che supportano anziani genitori, è una figura che si differenzia da quella degli assistenti sanitari o ancora dei badanti per la gratuità nella quale opera, ma anche per la disponibilità h24. Valorizzare, pertanto, anche in maniera professionale queste persone che sacrificano se stessi per il proprio familiare è un atto necessario da compiere. A tal proposito infatti il progetto intende offrire un supporto psicologico alla figura del caregiver e dare visibilità e riconoscimento sociale alla figura dell’assistente familiare al di là del contesto nel quale opera"

Le tre linee d'intervento riguarderanno il potenziamento della rete dei servizi e prestazioni a favore delle famiglie a basso reddito, la seconda nel riconoscimento professionale e sociale del careviger, con un percorso di formazione completo e la terza infine con un contributo economico diretto alle famiglie.