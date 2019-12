Mogol a cena in un ristorante di Pescara [FOTO]

Mogol a cena in un ristorante di Pescara, per la precisione quello di Carlo Ferraioli. Il noto autore, infatti, ha fatto nuovamente tappa nella nostra città, dove ultimamente è di casa per partecipare come ospite a vari incontri pubblici incentrati sul suo leggendario sodalizio artistico con Lucio Battisti.

Nell'ultimo anno Mogol ha più volte collaborato con la tribute band pescarese "Prendila così" ed è stato inoltre ospite del Fla Festival nel 2018 nonchè della Festa della Rivoluzione durante lo scorso mese di settembre. Da non dimenticare, poi, la sua amicizia con il Maestro Angelo Valori.

Ecco cosa ha scritto su Facebook il ristoratore Ferraioli, postando anche una foto che lo ritrae insieme a Mogol: