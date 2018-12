Modifiche autobus Tua a Pescara per il concerto del 31 dicembre

Come annunciato nelle scorse settimane, il concertone di Capodanno di J-Ax del 31 dicembre non si svolgerà come tradizione in piazza della Rinascita (piazza Salotto) ma nella zona nord dell'area di risulta per questioni di sicurezza.

Per questa ragione, anche il terminal bus sarà occupato e dunque non disponibile.

Di conseguenza Tua, l'azienda regionale di trasporto pubblico, comunica le modifiche al servizio urbano ed extraurbano.

Queste, nel dettaglio, le modifiche prevista lunedì 31 dicembre:

SERVIZIO URBANO

con la chiusura al traffico di corso Vittorio Emanuele II dalle ore 18, il servizio urbano transiterà in via Enzo Ferrari in direzione sud-nord e in via Bassani e Pavone in direzione nord-sud, i servizi termineranno alle ore 20:30, con le ultime partenze previste dai rispettivi capolinea.

SERVIZIO EXTRAURBANO

con la chiusura del terminal bus in uso ai servizi extraurbani, a partire dalle ore 8 a fine servizio, tutte le corse in arrivo e in partenza da Pescara, faranno capolinea in via Bassani e Pavone all’interno dell’area di risulta, all’altezza dell’area sud, dove una volta stanziavano i venditori ambulanti. Dopo le ore 18 con la chiusura al traffico di corso Vittorio Emanuele II anche i servizi extraurbani dovranno transitare in via Enzo Ferrari direzione sud-nord e via Bassani e Pavone in direzione nord-sud.