Tratto di viale Marconi chiuso per lavori, modifiche ai percorsi degli autobus Tua

Un tratto di viale Marconi a Pescara da ieri, lunedì 21 ottobre, è chiuso al traffico.

La modifica, che riguarda il tratto di strada all'altezza dell'incrocio con via Elettra, sarà in vigore fino al 31 ottobre.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire la realizzazione del collettore acque bianche.

Per questo motivo sono state anche disposte, da parte di Tua, delle modifiche al percorso degli autobus, in particolare delle linee 3, 21 e per Ortona.

Questi i dettagli con le modifiche ai percorsi, con 3 e linea per Ortona che transiteranno in via Conte di Ruvo e viale Gabriele d'Annunzio mentre il 21 devierà in via Pepe e via D'Avalos:

LINEA 3:

CAPPELLE (Terrarossa) - … - Ponte Risorgimento – Via Conte di Ruvo – Via G. D’Annunzio – Viale Pindaro – Via Falcone e Borsellino –TRIBUNALE (e viceversa).

LINEA 21:

ZANNI - … - Ponte Risorgimento – Via G. Marconi – Viale V. Pepe – Via F. D’Avalos – Rotatoria (Aurum) - Via Della Pineta – Piazza Le Laudi – Viale Primovere – Viale Alcione - … - FRANCAVILLA FORO.

FRANCAVILLA FORO - … - Viale Alcione – Viale Primovere – Piazza Le Laudi – Via Della Pineta – Via F. D’Avalos – Viale V. Pepe - Viale G. Marconi - Ponte Risorgimento -… - ZANNI.

PESCARA–ORTONA (suburbano);

PESCARA-LANCIANO/PESCARA–GUARDIAGRELE (extraurbano): TERMINAL BUS - … - Via Conte di Ruvo – Viale D’Annunzio – Viale Pindaro – Via della Bonifica - … (e viceversa).