Bellezze straniere in passerella per Miss Top International [FOTO]

Il concorso di bellezza "Miss Top International" ha fatto tappa a Pescara con le finaliste provenienti da varie nazioni che si sono confrontate in passerella agli occhi di una giuria qualificata, composta fra gli altri da Assunta Spinozzi della gioielleria "Il Firmamento".

I presentatori Andrea Cicconi e Yana Pyadysheva hanno brillantemente tenuto in pugno una serata arricchita anche da momenti dedicati alla moda e all'enogastronomia. Tutte le concorrenti hanno avuto l'occasione di vivere la città, posando per i fotoreporter accreditati in uno shooting organizzato a piazza Salotto.

La vittoria finale è andata ad una splendida indossatrice della Lettonia, Alisa Mishkovska. Piazzamento d'onore per la russa Valeria Vasilieva, seguita dalla terza classificata Upasana Sankhwar. Al quarto posto la rappresentante italiana Valentina Vinieri.