Misericordia, due serate formative per la disostruzione delle vie aeree [FOTO]

La Misericordia di Pescara in piazza per istruire la popolazione. Sabato 27 e domenica 28 luglio, durante i festeggiamenti di Sant'Andrea, nello spazio antistante la Chiesa i volontari hanno effettuato due serate formative per la disostruzione delle vie aeree nel soggetto adulto bambino e lattante con lezione teorica da parte del formatore della Misericordia di Pescara Francesco Bevilacqua.

È seguita una parte pratica con annessa simulazione di massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore, spiegando l'importanza dello stesso e la piccola formazione da fare per chiunque volesse esssere abilitato ad usarlo.

Il governatore della Misericordia, Paola Toppi, ha rimarcato quanto sia fondamentale la formazione e ha sottolineato l'importanza di tali manovre, invitando chiunque volesse a recarsi nella sede della Misericordia per formarsi.