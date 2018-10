Autostrada A25, sopralluogo del ministro Toninelli sotto a un viadotto [VIDEO]

Dopo il servizio delle Iene, andato in onda domenica scorsa, e il question time dell'altro ieri alla Camera dei Deputati, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli questa mattina ha effettuato un sopralluogo sotto a uno dei viadotti dell'autostrada A25 per verificare la questione sicurezza.

In particolare, come sollecitato da Augusto De Sanctis del Forum H20, il sopralluogo c'è stato sotto al viadotto di Bugnara, dove i pilastri sono malridotti.

Il ministro ha fatto sapere che «rinegozieremo con Strada dei Parchi gli accordi fatti, così come rinegozieremo con tutti i concessionari signori dell'asfalto». Toninelli nel question time alla Camera aveva annunciato una verifica eccezionale sulla sicurezza delle due autostrade abruzzesi, l'A24 e l'A25.

Queste le parole del ministro:

«I signori dell'asfalto guadagneranno molto molto di meno. Sono finiti gli accordi incestuosi della vecchia politica. I Lupi, i Del Rio, sono loro ad aver detto per legge: tu concessionario prendi i pedaggi e hai tutta la responsabilità sullo stato delle autostrade».

