Arriva il sì del Ministero alla circolazione dei tir sul viadotto Cerrano dell'autostrada A14

Prima notizia positiva per gli automobilisti ed autotrasportatori in merito alla vicenda della chiusura del viadotto Cerrano lungo l'autostrada A14, che sta provocando grossi disagi e code sia lungo la stessa arteria autostradale che lungo la statale 16 adriatica.

Il Ministero dei trasporti, con l'ufficio ispettivo territoriale, ha espresso parere positivo al ripristino della circolazione dei mezzi pesanti sul viadotto. Nella relazione, però, vengono indicate alcune importanti prescrizioni e vincoli, fra cui la distanza pari o superiore ai 100 metri, limite di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso. Le verifiche e perizie eseguite dall'istituto nazionale delle saldature e dall'università "La Sapienza" di Roma hanno dimostrato che servirà un monitoraggio dinamico della frana sulle parti sensibili delle fondazioni e sottofondazioni del viadotto, attraverso sensori e rilievi topografici dei piloni sollecitati. Per questo, Autostrade per l'Italia dovrà avviare un piano di gestione delle emergenze da attivare oltre determinate soglie di allerta che, se superate, imporranno l'immediata chiusura al traffico del viadotto almeno ai mezzi pesanti.

Per la riapertura definitiva, però, occorrerà comunque attendere l'ok dall'autorità giudiziaria. Ricordiamo che ieri Autostrade per l'Italia era intervenuta per precisare che non erano i piloni del viadotto Cerrano ad essersi spostati di 7 centimetri in merito alla relazione del tribunale di Avellino che aveva portato al divieto di transito ai mezzi pesanti sul viadotto.