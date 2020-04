Morto Mimmo Grosso, marineria di Pescara in lutto: aveva il Coronavirus

Mimmo Grosso è morto. Marineria di Pescara in lutto per la scomparsa dello storico armatore sempre in prima linea nelle battaglie per la difesa della sua categoria e per la risoluzione dei problemi del porto canale.

Grosso aveva 58 anni ed è scomparso con l'infezione da Covid-19 (Coronavirus).

Era ricoverato da un paio di settimane nell'ospedale di Atri e proprio dal suo letto ospedaliero qualche giorno fa aveva postato un selfie con il quale invitava gli altri a restare in casa: "Ecco come mi ha ridotto chi non è rimasto in casa, voi perfavore non fatelo".

Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni anche a causa di patologie pregresse.