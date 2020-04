Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa di Mimmo Grosso

La scomparsa di Mimmo Grosso, storico armatore e pescatore di Pescara, ha scosso tutta la città.

Grosso, che aveva 58 anni, da sempre si era battuto per la difesa della sua categoria e per chiedere la risoluzione dei problemi che ormai da troppo tempo affliggono il porto.

Grosso è stato anche un grande appassionato della sua città.

Anche il sindaco Carlo Masci è rimasto scosso dal decesso di Grosso e ha voluto ricordarlo con una condivisione su Facebook: "Un'altra tragica giornata quella di ieri. Questo maledetto virus si è portato via anche Mimmo Grosso, un nome che a Pescara voleva dire mare, fiume, porto. Un capitano coraggioso, sempre in prima linea per far valere i diritti dei pescatori. Un carattere forte, deciso, indomito, un vero uomo di mare. Quante battaglie vissute insieme per il dragaggio, per il porto insabbiato. Era un simbolo, legato a un mondo antico che sa di sale e di sacrificio, ma anche di amore grande per la famiglia, di fratellanza per gli amici, portatore di valori veri, di sentimenti senza maschera, capace di guardare avanti e di immaginare il futuro come solo i condottieri sanno fare. Pescara oggi si scopre più povera, piu triste, più sola. Ti faccio una promessa, Pescara avrà il suo porto, quello per cui ti sei battuto anche nel letto di ospedale, perché tu non hai mai mollato, sempre a testa alta pur se fiaccato da questa malattia sconosciuta, vigliacca e assassina. Ciao Mimmo, continua a combattere dal cielo per Pescara, a difendere la tua gente e la città che hai tanto amato!".

Non sono mancati anche i messaggi di cordoglio, tra gli altri, del senatore ed ex sindaco Luciano D'Alfonso, del consigliere regionale ed ex presidente della Provincia, Guerino Testa, e dell'ex vice sindaco Enzo Del Vecchio.