Coronavirus, Milo Vallone scrive a Conte: "Attrezzare piccoli ospedali nei palasport"

L'attore e regista pescarese Milo Vallone ha inviato una lettera aperta al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per fargli una proposta in merito all'attuale emergenza sanitaria legata al coronavirus: "Allestire 100 campi/presidi ospedalieri (“Ospedaletti”) e attrezzarli con le dovute strumentazioni".

Secondo Vallone, questa soluzione apporterebbe molti effetti positivi:

"Poter far lavorare migliaia di medici, paramedici, infermieri finora non occupati. Liberare gli ospedali dallo stanziamento delle persone infette che stanno letteralmente mandando in tilt gli altri reparti che ospitano in molti casi degenti con patologie altrettanto (se non più) serie. Si sacrificherebbero per 1 o 2 mesi solo alcune attività sportive (che sarà un’inezia indennizzare) e non tutti i settori del tessuto sociale".