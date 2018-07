Salvò centinaia di migranti in mare: decorato con la Medaglia D'Argento maresciallo della Guardia Costiera

Ha salvato in diversi interventi in mare, spesso di notte ed in condizioni di pericolo, oltre 400 migranti fra cui donne e bambini mentre operava nelle acque ai confini fra la Turchia e la Grecia nell'ambito dell'operazione "Frontex Poseidon Rapid Intervention 2016". Per questo, Luciano Sebastio, Maresciallo Nocchiere di Porto della Guardia Costiera di Pescara è stato decorato con la Medaglia D'Argento della Marina.

La cerimonia si è svolta a Roma, alla presenza del Presidente della Camera, Onorevole Roberto Fico, del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Onorevole Danilo Toninelli e di altri importanti cariche militari ed istituzionali.

Il Maresciallo Sebastio, attualmente è impiegato della motovedetta di ricerca e soccorso CP 828 della Capitaneria di Porto di Pescara, ed ha ringraziato la sua famiglia, tutto l'equipaggio che assieme a lui ha operato nel salvataggio dei migranti, ed i vertici della Capitaneria di Porto di Pescara e del Comando Generale.

Il Direttore Marittimo di Pescara Capitano Di Vascello Donato De Carolis: