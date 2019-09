Cani, microchip gratuito per i cani a Loreto Aprutino l'8 settembre

Microchip gratuiti per i cani a Loreto Aprutino domenica 8 settembre.

Anche quest'anno il Comune del centro vestino rinnova la campagna per l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina regionale in collaborazione con l'associazione Dog Village.

Bisogna presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, codice fiscale e libretto sanitario del cane (se si è in possesso).

L'appuntamento è a Loreto Aprutino domenica nell'area della fiera dalle ore 9:30 alle 12:30. È bene ricordare che dotare il proprio cane del microchip gratuito è obbligatorio per legge e chiunque detenga, a qualsiasi titolo, un cane che ne sia sprovvisto, è soggetto a una multa da 25 a 500 euro.