Microchip gratuiti alla fiera Quattrozampe Expò con "Animali persi e trovati in Abruzzo"

Microchip gratuiti per i cani con l'Apta (Animali Persi e trovati in Abruzzo) in occasione del Quattrozampe Expò che si svolgerà nel polo espositivo del porto turistico "Marina di Pescara" sabato 26 e domenica 27 ottobre.

L'appuntamento con i microchip gratuiti è per domenica 27 ottobre dalle ore 10 alle 12.

Sabato mattina invece ci sarà la sfilata dei cani e dei gatti, quest'ultima verrà presentata da Stefania Barone.

Ci si potrà anche iscrivere al corso che inizierà organizzato con la Asl per il patentino: le date sono 30 novembre, 7 dicembre e 14 dicembre.