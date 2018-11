È morto Michel, Curva Nord in lutto

Michel non c'è più. La notizia è piombata nel tardo pomeriggio facendo calare un velo di tristezza in tutto l'ambiente del tifo organizzato pescarese.

Conosciuto e rispettato dai più giovani, pilastro della vecchia guardia e molto considerato dagli ultras di tutta Italia, specialmente quelli di sponda granata e genovese, Michele Cusanno lascia un vuoto in curva che non potrà mai più essere colmato.

Aveva 52 anni e da tempo stava combattendo con una grave patologia, la stessa che recentemente si era abbattuta su Edoardo Ursini, il "mister", suo inseparabile compagno di trasferte indimenticabili.

Tutti e due travolti da un insolito destino nel biancazzurro mare d'inverno, parafrasando il titolo di un famoso film che li ha visti entrambi protagonisti sugli spalti della nord e che oggi si trova ai titoli di coda. Michel, come lo chiamavano gli amici, lavorava nel commercio di automobili, avviato in questo settore da un altro veterano dei Rangers, Donato "Old Story" Carosella, uno dei primi a comunicare sui social il triste annuncio.

Intanto è già partita una colletta tra gli ultras per contribuire alle spese funebri e dare un sostegno alla famiglia del compagno defunto.