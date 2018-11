L'ultimo saluto a Michel con un corteo funebre sotto la Nord

La componente ultrà del tifo organizzato pescarese si è compattata per dare l'ultimo saluto a Michel, scomparso a soli 52 anni dopo una lunga e tremenda malattia.

Prima del funerale, in programma domani 28 novembre alle ore 15 nella chiesa Stella Maris di via Scarfoglio, i vari esponenti della curva si ritroveranno allo stadio Adriatico-Cornacchia sotto il settore della Nord "Marco Mazza" in corteo funebre.

Per questa triste occasione arriveranno anche dei tifosi del Vicenza, del Torino e del Genoa in segno di cordoglio e di rispetto per un grande personaggio che ha portato con orgoglio i colori biancazzurri in tutta Italia.

È stata organizzata anche una colletta spontanea a sostegno della famiglia di Michele Cusanno.