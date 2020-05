mettilamascherina, nuova campagna di sensibilizzazione dei Premi Flaiano

#mettilamascherina è la nuova campagna social di sensibilizzazione lanciata dai Premi Flaiano e segue l'iniziativa #restaancoraacasa, voluta sempre dai Premi Flaiano per invitare la gente a rispettare le regole durante il lockdown. Ecco che cosa si legge in una nota della presidente Carla Tiboni:

"Per vincere il coronavirus è necessaria la collaborazione di tutta la comunità. Indossa la mascherina e rispetta la distanza di almeno un metro. I premi Flaiano sono Pescara e l’Abruzzo. L’emergenza non è finita e bisogna unire le forze per sconfiggere l’epidemia per rivederci finalmente tutti insieme alla 47esima edizione dei Premi Flaiano".