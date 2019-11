Meteo: temporaneo miglioramento, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Temporaneo miglioramento nella giornata di oggi 13 novembre per quanto riguarda le condizioni meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org indica infatti condizioni di stabilità con ampie schiarite in gran parte del territorio. Isolati banchi di nebbia e foschie sono attesi nelle vallate soprattutto nelle prime ore del mattino ed in serata.

A partire da domani, giovedì 14 novembre è previsto invece un nuovo peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione dal settore occidentale. Temperature in diminuzione, soprattutto per quanto riguarda le minime. Rientrata anche l'allerta meteo riguardante i venti di burrasca e le mareggiate che andranno a diminuire di intensità nel corso della giornata.