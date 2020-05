Meteo, arriva il Garbino e temperature in ulteriore rialzo: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Ancora temperature superiori alle medie del periodo ed ulteriore rialzo termico in Abruzzo e nel Pescarese nelle prossime ore. Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indica per la giornata di oggi 13 maggio ancora condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sulla fascia costiera ed orientale della regione, mentre annuvolamenti alti e stratificati con polvere mista a sabbia) saranno presenti nella Marsica e nell'Aquilano, in estensione verso le restanti zone nel corso del pomeriggio.

Dal tardo pomeriggio ed in serata previsto un ulteriore aumento della nuvolosità con l'arrivo del Garbino sul settore adriatico che porterà ad un aumento ulteriore delle temperature nel Chietino, Pescarese e Teramano. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso anche per la giornata di domani giovedì 14 maggio con possibili precipitazioni miste a sabbia, mentre sul versante adriatico è atteso un ulteriore sensibile aumento delle temperature.