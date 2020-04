Fine settimana del 1° maggio all'insegna del tempo instabile: le previsioni meteo

Fine settimana del 1° maggio all'insegna del tempo instabile. Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 30 aprile sono attese sulla nostra regione condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili occasionali velature al mattino. Durante il pomeriggio si prevede un graduale aumento della nuvolosità a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate. Tuttavia non si escludono addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, occasionalmente associati a precipitazioni, in attenuazione e in miglioramento tra la serata e la nottata.

Nel giorno della Festa del Lavoro ci sarà un graduale aumento dell'instabilità, soprattutto nel pomeriggio, in particolare sulle zone interne e montuose, dove non si escludono addensamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore orientale della nostra regione ma in attenuazione tra la serata e la nottata.

Anche nel weekend l'instabilità continuerà a manifestarsi, in particolare nella seconda metà della giornata, ma si tratta di una tendenza da confermare.