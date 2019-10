Meteo, a Pescara e in Abruzzo bel tempo e caldo in aumento

Nuova piccola parentesi quasi estiva a Pescara e nella nostra regione tra oggi, venerdì 11 e domani, sabato 12 ottobre, grazie all'alta pressione in transito nel nostro Paese.

A segnalarlo è il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Nel corso della giornata odierna assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si concretizzerà dal pomeriggio-sera e, soprattutto, nella giornata di sabato, a causa della temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile ma non impedirà il transito di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nella giornata di domenica, potranno favorire annuvolamenti (nubi alte e stratificate) anche sulla nostra regione.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti sul settore collinare, costiero e sull'Adriatico centrale, dove non si escludono occasionali fenomeni di instabilità, con possibili rovesci, in miglioramento nel corso della giornata. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nel pomeriggio-sera e proseguirà anche nella giornata di sabato, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime in aumento».