Meteo: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo per il 19 marzo 2019

Ancora cielo nuovolo e possibili precipitazioni per la giornata di oggi, 19 marzo, in base alle previsioni di Abruzzometeo.org. Resiste infatti ancora la fase di instabilità che porterà ad un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nella serata di oggi a partire dal settore occidentale della regione fino alle zone costiere che persisterà anche per la giornata di domani mercoledì 20 marzo.

Un miglioramento ci sarà a partire dalla giornata di giovedì. Temperature stabili.