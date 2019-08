Meteo, ancora tempo stabile e caldo in aumento: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Tempo stabile e temperature in aumento nel Pescarese e su gran parte dell'Abruzzo. Le previsioni di Abruzzometeo.org indicano infatti ancora una situazione di stabilità con possibili isolati annuvolamenti nelle zone montane dal pomeriggio, in attenuazione in serata.

A partire da domani mercoledì 7 agosto e per i prossimi giorni atteso un aumento delle temperature che potranno raggiungere, nelle valli interne, anche i 38 gradi all'ombra mentre lungo la costa saranno leggermente più basse con aumento pero dell'afa. L'alta pressione africana dovrebbe reggere almeno fino ai giorni di Ferragosto, quando potrebbe esserci un cambiamento e l'arrivo di temporali.