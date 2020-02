Meteo, confermato lo shock termico: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Shock termico nel giro di 12/24 ore in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, ha confermato il rialzo temporaneo delle temperature per la giornata di oggi 4 febbraio per l'arrivo del vento di Libeccio e del Garbino sul versante adriatico, con raffiche fino a 100 km/h che porteranno i termometri oltre i 20 gradi. Dal tardo pomeriggio ed in serata, però, è atteso l'arrivo della perturbazione artica con correnti fredde e gelide che provocheranno un repentino calo delle temperature, oltre a rovesci che potranno essere a carattere nevoso attorno ai 1000 metri.

Nella giornata di domani 5 febbraio, le temperature continueranno a scendere e per questo i fenomeni potranno essere di tipo nevoso anche a quote collinari, attorno ai 200 300 metri anche se si tratterà di nevicate sparse ed isolate tipo gragnola, mentre nelle zone montuose ed interne potranno essere anche abbastanza copiose.

Attenzione alle raffiche di vento che inizialmente arriveranno dai quadranti occidentali e sud occidentali mentre dalla serata saranno di provenienza settentrionale.