Meteo, in arrivo una perturbazione nel Pescarese e in Abruzzo

Il tempo atmosferico peggiorerà nelle prossime ore sia nel Pescarese che nella nostra regione.

A segnalarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti è in arrivo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso a partire da domenica, a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica più organizzata che, alla base dei dati attuali, raggiungerà gran parte delle nostre regioni e sarà accompagnata anche da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio. Nella giornata di domenica, dunque, è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità con precipitazioni più probabili sul settore tirrenico e lungo la dorsale appenninica, con venti di Libeccio in rinforzo e probabile Garbino sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, in particolare nel pomeriggio-sera di domenica.

Questa, nel dettagllio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio alte e stratificate che non produrranno fenomeni ma soltanto estese velature alternate ad ampie zone di sereno. Attenzione alle gelate presenti soprattutto sulla Marsica, nell'Aquilano e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, in particolare al primo mattino. Nella giornata di domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale con venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) in intensificazione: dal pomeriggio-sera saranno possibili rovesci diffusi sul settore occidentale e sulle zone montuose, accompagnate da un ulteriore rinforzo dei venti».