Meteo, rovesci e instabilità nell'entroterra: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Abruzzometeo.org, di Giovanni de Palma, indica per la giornata di oggi 27 maggio condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con ampie schiarite lungo la fascia costiera della Regione, con nuvolosità in attenuazione nel corso della giornata. Nelle aree interne e collinari del Pescarese e Chietino, invece, soprattutto nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci e temporali anche se nel corso della giornata ed in particolare nella serata è atteso un miglioramento.

Anche per la giornata di domani giovedì 28 maggio si prevedono ancora condizioni di tempo relativamente stabile, ma a partire da venerdì e soprattutto nel week end è atteso l'arrivo di una perturbazione di origine settentrionale che porterà piogge, rovesci e un calo delle temperature.

Temperature in diminuzione, specie per le minime, per quanto riguarda la giornata di oggi.