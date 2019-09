Meteo: fine settimana all'insegna del sole, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Sarà un fine settimana all'insegna del tempo stabile e soleggiato quello in arrivo nel Pescarese ed in Abruzzo. In base alle previsioni di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org, oggi venerdì 27 settembre è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Regione, ed anche per domani sabato 28 settembre la situazione dovrebbe rimanere sostanzialmente immutata, fatta eccezione per qualche annuvolamento nelle zone interne ed in quelle montuose, anche se non dovrebbero esserci fenomeni e rovesci.

Domenica 29 settembre ancora sole e temperature in lieve aumento, soprattutto per quanto riguarda le minime. A partire dalla metà della prossima settimana, invece, potrebbero arrivare correnti più fredde settentrionali che dovrebbero portare ad un sensibile abbassamento delle temperature.