Meteo, ancora maltempo a Pescara e in Abruzzo: le previsioni

L'ultima settimana di novembre si apre a Pescara e nella nostra regione all'insegna del maltempo con piogge, temporali e mare mosso.

A segnalarlo sono le previsioni meteorologiche elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti l'Italia è interessata da un'intensa perturbazione atlantica che continua a favorire episodi di maltempo soprattutto sulle regioni meridionali e sul basso versante adriatico, tuttavia nelle prossime ore saranno ancora possibili annuvolamenti consistenti e rovesci soprattutto su Abruzzo, Molise e Ascolano, in graduale miglioramento dal pomeriggio, a causa dell'ulteriore spostamento verso levante dell'intero sistema perturbato.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto, con annuvolamenti più consistenti nel Teramano, Pescarese e Chietino, dove non si escludono rovesci, localmente di moderata intensità, specie al mattino; cielo nuvoloso sulla Marsica e nell'Aquilano con possibili occasionali precipitazioni a carattere sparso, in miglioramento dal pomeriggio. Dal tardo pomeriggio è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sul settore adriatico con nuvolosità in attenuazione e temperature in diminuzione».