Meteo, fine settimana con instabilità in Abruzzo e nel Pescarese

Sarà un fine settimana caraterizzato dall'instabilità meteorologica sia nel Pescarese che nella nostra regione.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti in Italia la pressione è in diminuzione a causa dell'arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale

che, in queste ultime ore, hanno determinato un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali, sulle regioni centrali tirreniche e sulle zone appenniniche. Nel pomeriggio-sera e nella giornata di domenica il sistema nuvoloso attraverserà la nostra penisola e si estenderà anche verso il settore adriatico, favorendo annuvolamenti e occasionali precipitazioni anche sulla nostra regione.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose, dove non si escludono rovesci, localmente di moderata intensità, nevosi sui rilievi al disopra dei 1300-1500 metri. Parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con possibili addensamenti consistenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, localmente associati a precipitazioni sparse, in attenuazione in nottata e nella giornata di domenica. Domenica caratterizzata ancora da un cielo generalmente nuvoloso con possibili schiarite alternate ad annuvolamenti: non si escludono residue precipitazioni, più probabili sul settore occidentale della nostra regione, in miglioramento dal pomeriggio-sera".